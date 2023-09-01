Украина внесла PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявило, что внесло PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за продолжения их деятельности в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В заявлении агентства утверждается, что организации продолжают работать в России, уплачивают налоги в бюджет и «активно ищут новых сотрудников в РФ».

Напомним, что компания PepsiCo заявила о своем прекращении работы в России еще в марте 2022 года, после начала спецоперации. Президент Mars Грант Рид заявлял, что организация приостановила в России и Белоруссии рекламные кампании, а также временно отказалась от инвестиций в РФ.