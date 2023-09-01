Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о крупной краже

Немецкая компания Aurubis проверила запасы металла в одном из подразделений. Она проинформировала об обнаружении «значительных отклонений от плановых показателей».

Также расхождения выявили в данных о поставках ряде материалов.

Aurubis является крупнейшим производителем меди в Европе.

По мнению руководства компании, речь идет о «преступной деятельности». Оно отметило, что Aurubis зафиксировала масштабные хищения. Было принято решение обратиться в полицию.

Точный размер ущерба не раскрывается, так как пока быструю оценку произвести сложно. Однако, как уточнила компания, убытки могут доходить до €300 млн.

Подчеркивается, что ситуация негативно повлияет на результат 2022/23 финансового года.