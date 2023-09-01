Россельхознадзор сообщил о нарушениях в продукции из стран ЕАЭС
Россельхонадзор сообщил о выявлении нарушений в мясной, молочной и рыбной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Как уточнило ведомство, речь идет о золотистом стафилококке. Его нашли, в частности, в икре деликатесной с креветкой белорусско-германского совместного предприятия «Санта Бремор».
Нарушения выявили в ходе проведения лабораторных исследований проб импортируемой животноводческой продукции.
Несоответствующую требованиям России и ЕАЭС продукцию зафиксировали и у производителей из Казахстана.
Так, речь идет о сметане и молоке ТОО «Деп» - в них обнаружили остатки противомикробного препарата сульфаметазина. Также в список попал сыр, который изготовлен ИП Кавериной. Уточняется, что он оказался фальсифицированным растительными жирами.
Кроме того, нарушения выявили в продукции из Киргизии. Остатки лекарственных средств (кристаллический фиолетовый) зафиксированы в «Радужной форели ОсОО «Нурагрорыбпром», микробная трансглутаминаза — в колбасах ОсОО «Адал-Азык» ТМ «Тойбосс».
Ранее Роскачество сообщило, что в курином фарше ряда марок были обнаружены сальмонеллы и другие бактерии, в том числе из группы кишечной палочки.