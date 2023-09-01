Россельхознадзор сообщил о нарушениях в продукции из стран ЕАЭС

Россельхонадзор сообщил о выявлении нарушений в мясной, молочной и рыбной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Как уточнило ведомство, речь идет о золотистом стафилококке. Его нашли, в частности, в икре деликатесной с креветкой белорусско-германского совместного предприятия «Санта Бремор».

Нарушения выявили в ходе проведения лабораторных исследований проб импортируемой животноводческой продукции.

Несоответствующую требованиям России и ЕАЭС продукцию зафиксировали и у производителей из Казахстана.

Так, речь идет о сметане и молоке ТОО «Деп» - в них обнаружили остатки противомикробного препарата сульфаметазина. Также в список попал сыр, который изготовлен ИП Кавериной. Уточняется, что он оказался фальсифицированным растительными жирами.

Кроме того, нарушения выявили в продукции из Киргизии. Остатки лекарственных средств (кристаллический фиолетовый) зафиксированы в «Радужной форели ОсОО «Нурагрорыбпром», микробная трансглутаминаза — в колбасах ОсОО «Адал-Азык» ТМ «Тойбосс».