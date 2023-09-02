Названы самые обсуждаемые интернет-магазины

Эксперты проанализировали более 31 млрд сообщений в российских соцсетях и назвали самые обсуждаемые интернет-магазины. В тройке лидеров оказались Wildberries, Ozon и «AliExpress Россия».

Таковы данные исследования Brand Analytics, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Wildberries занял первое место с 19,7 миллиона сообщений. У компании трехкратный рост упоминаний в соцсетях и +2 позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

При этом большая обсуждаемость Wildberries связана не только с его развитием, но и с резонансными скандалами: забастовкой сотрудников пунктов выдачи заказов и недовольством покупателей из-за платных пакетов

Ozon, возглавлявший рейтинг в 2022 году, занял второе место, несмотря на рост по упоминаниям в 1,7 раза.

«AliExpress Россия» расположился на третьей строчке.

Наиболее заметный прирост позиций зафиксирован у представителей продуктового ритейла: «Самокат» (13 место; +10 позиций), «Лента» (18; +7) и «Яндекс Лавка» (19; +7).

Среди новичков, вошедших в рейтинг, немало сервисов, специализирующиеся на доставке еды и продуктов. Это «Яндекс Еда» (6 место), «Маркет Деливери» (11), «Перекресток» (20) и Globus (47).

Впервые в рейтинг вошел магазин одежды O'stin, книжный магазин «Читай-город», магазин автозапчастей Emex.ru и «Аптеки Столички». Также в топ-50 вернулась ювелирная сеть «585 Золотой».

Рейтинг составлен на основе более 31 миллиарда русскоязычных публичных сообщений в соцмедиа с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Это сообщения в соцсетях, блогах, форумах, на сайтах отзывов, в каналах мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.