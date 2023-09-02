«Росатом» готов помочь со строительством второй белорусской АЭС

«Росатом» намеревается по-прежнему сотрудничать с Минском, рассказал на брифинге директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий. Об этом пишет «Прайм».

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Левицкий пояснил, что госкорпорация всегда готова к сотрудничеству. Вместе с тем, добавил он, компания не навязывает свои услуги, опирается на потребности Минска.

Директор пояснил, что если власти Белоруссии выразят желание построить вторую атомную электростанцию, то корпорация пойдет им в этом навстречу.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что БАЭС стала спасением для республики. Он пояснил, что страна постепенно все перестраивает под электричество, в том числе, транспортную инфраструктуру.

Напомним, что «Росатом» неоднократно высказывался о готовности строить вторую АЭС на белорусской территории. Так, в ноябре 2020 года гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил о готовности участвовать в реализации проекта.