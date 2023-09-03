ООН предложила начать переговоры о разморозке активов компаний РФ

Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

По данным издания, в пакете предложений есть положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой. Кроме того, ООН предлагает "начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов", по которым доставлялся аммиак. Переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT также в числе предложений всемирной организации.