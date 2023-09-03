Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед «Газпромом»

Международная компания, нанятая правительством Молдавии, провела аудит долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн, рассказала президент страны Майя Санду. Об этом пишет ТАСС.

Глава республики пояснила, что в 2021 году между Кишиневом и «Газпромом» шли переговоры. Руководство компании согласилось продлить контракт на поставку газа на следующие пять лет с условием погашения долга за топливо и своевременных платежей.

Санду пояснила, что власти страны отклонили предложение подписать обязательство перед «Газпромом» о погашении долга в $800 млн, так как «это ужасно большие деньги». По ее мнению, Кишинев поступил правильно в сложившейся ситуации.

Вместе с тем, тема долга неоднократно поднималась во время переговоров о поставках газа. На фоне этого власти Молдавии приняли решение нанять аудиторов.

«На следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов перед «Газпромом» в $800 млн», - подчеркнула Санду.