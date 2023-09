FT: Китайские банки предоставили российским миллиарды долларов

По данным издания, с февраля 2022 года по март 2023 года доля Китая в банковском секторе России увеличилась в четыре раза. Основными кредиторами российских банков стали Промышленный и коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. За 14 месяцев они увеличил объем своих активов в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд. Как отмечает FT, перечисленные кредитные организации заняли место западных банков, оказавшихся под сильным давлением регуляторов и политиков в своих странах из-за антироссийских санкций. От официальных комментариев китайские банки отказались.