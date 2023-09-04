FT: Китайские банки предоставили российским миллиарды долларов

Китайские банки предоставили миллиарды долларов российским кредитным организациям, поскольку западные свернули свою деятельность в стране после начала вооруженного конфликта на Украине, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, с февраля 2022 года по март 2023 года доля Китая в банковском секторе России увеличилась в четыре раза. Основными кредиторами российских банков стали Промышленный и коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. За 14 месяцев они увеличил объем своих активов в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд. Как отмечает FT, перечисленные кредитные организации заняли место западных банков, оказавшихся под сильным давлением регуляторов и политиков в своих странах из-за антироссийских санкций. От официальных комментариев китайские банки отказались.

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Действия банков Поднебесной, как отмечает FT, «являются частью усилий Пекина по продвижению юаня в качестве альтернативной доллару мировой валюты». Объем торговли между Китаем и Россией в юанях в 2022 году составил рекордные $185 млрд. До начала военных действий России на Украине более 60% платежей за экспорт осуществлялось в евро и долларах — валютах, которые сейчас в России называет «токсичными», а доля юаня составляла менее 1%. По данным российского Центробанка, с февраля 2022 доля платежей в «недружественных» валютах снизилась до менее половины, а доля юаня, наоборот, выросла до 16%, отмечает FT.

Один из немногих западных банков, оставшихся в России – австрийский Райффайзен банк, сообщил FT, что «берет на себя обязательства по дальнейшему сокращению деловой активности в России» и сейчас прорабатывает потенциальные варианты выхода из российского бизнеса. О планах продать или отделить российское подразделение австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила в марте 2023 года.

В целом за 14 месяцев по март доля российских банковских активов, принадлежащих иностранцам, сократилась с 6,2% до 4,9%.