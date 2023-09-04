Американский Citibank задолжал Совкомбанку $24 млн

Российский Совкомбанк пытается через суд вернуть $24 млн, которые ему задолжал американский Citibank в рамках страхового соглашения, пишут «Ведомости». Об этом стало известно в ходе судебного заседания 31 августа 2023 года.

Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к американскому подразделению Citibank, российский Ситибанк фигурирует в иске в качестве второго ответчика, потому что из-за санкций Совкомбанк не может обратиться с иском по месту нахождения Citibank. Ситибанк входит в ту же группу компаний и, будучи российским юрлицом, мог бы выплатить задолженность Citibank без нарушения санкций, объяснил представитель Совкомбанка.

Видео дня

Претензии российской кредитной организации касаются задолженности Citibank по страхованию рисков Совкомбанка при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам. Американский банк заморозил средства партнера в рамках страхового соглашения после того, как Совкомбанк попал в феврале 2022 года под блокирующие санкции США.

В рамках страхового договора Совкомбанк и Citibank заключали отдельные сделки – свопы и деривативы.

«Мы оплачиваем эту страховку и вносим деньги Citibank, в том числе авансом. В конце каждого периода производим так называемый неттинг, зачет по-нашему, и по результатам этого зачета образуется остаток по каждому из свопов, деривативов», – объяснил юрист Совкомбанка во время заседания.

Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.

Защита Ситибанка в ответ на это заявила, что российский банк не имеет отношения к договору между Citibank и Совкомбанком. Юрист добавил, что российским Ситибанком владеет Citigroup Netherlands B.V.

Судья отложил разбирательство по существу до 21 сентября. Представители Совкомбанка и Ситибанка отказались от комментариев.

По мнению управляющего партнера юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, шансы Совкомбанка обратить взыскание на активы Ситибанка зависят от того, удастся ли доказать аффилированность российского банка с американским. По его словам, в российской практике уже есть примеры, когда арбитраж удовлетворял аналогичные требования. Например, в августе по требованию банка «Зенит» суд запретил швейцарским Credit Suisse и UBS распоряжаться долями в их дочерних российских банках по делу о долгах, возникших в результате предоставления синдицированного кредита.

По данным «Ведомостей», похожий иск к Citibank, а также к его гонконгской «дочке» подал Росбанк. Он пытается взыскать с иностранных банков убыток в размере 94,5 млн гонконгских долларов (1,2 млрд рублей). Суть требований пока не известна.