«МТС Энтертейнмент» купила Ticketscloud

"ПАО "МТС" объявляет о том, что ее дочерняя компания "МТС Энтертейнмент" подписала обязывающую документацию о приобретении 85% долей ООО "Тикетсклауд" (платформа Ticketscloud), одного из лидирующих в России сервисов полного цикла для организаторов мероприятий", - сказано в сообщении.

Стоимость предстоящей сделки в сообщении не раскрывается. Как полагают в компании, сделка позволит укрепить позиции МТС на рынке продаж билетов, значительно увеличить долю рынка и продавать более 11 млн билетов на мероприятия ежегодно. Согласно сообщению, Ticketscloud будет работать в качестве отдельного направления, подключая организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагая им маркетинговые возможности экосистемы. Кроме того, Ticketscloud сохранит свою текущую команду и операционное управление, а также в проекте останутся и основатели компании - Егор Егерев и Катерина Кириллова.