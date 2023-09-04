Wildberries представил собственную образовательную платформу

«Мы активно ведём образовательную и просветительскую деятельность. Верим, что постоянные вложения в образование нашей аудитории, просвещение её в сфере электронной коммерции — лучшая защита от появления различных «серых» схем.



Своей конечной целью мы видим развитие финансовой грамотности населения, воспитание духа предпринимательства, в том числе и в сфере бизнес-образования. Надеемся, что наши обучающие программы не только упростят для предпринимателей вход в профессиональную среду, но позволят снизить влияние «образовательных» практик от недобросовестных «инфоэкспертов» и обогатить образовательный рынок настоящей экспертизой, сделав его надёжным и прозрачным».