Wildberries представил собственную образовательную платформу
В сентябре маркетплейс Wildberries запустил образовательную онлайн-платформу в сфере бизнес-обучения. Первыми продуктами на ней стали онлайн-курсы для предпринимателей, сообщили Sostav в компании. Обучающий контент создан как с участием экспертов Wildberries, так и различных профессиональных и деловых сообществ.
«Компания усиливает работу, направленную на развитие предпринимательской и финансовой грамотности населения, и самостоятельно разработала образовательную онлайн-платформу», — говорится в сообщении компании.
В будущем Wildberries планирует предложить пользователям платформы как собственные авторские онлайн-курсы, так и разработанные совместно с экспертными и профессиональными сообществами, а также пригласить новые образовательные организации.
Пресс-служба Wildberries:
«Мы активно ведём образовательную и просветительскую деятельность. Верим, что постоянные вложения в образование нашей аудитории, просвещение её в сфере электронной коммерции — лучшая защита от появления различных «серых» схем.
Своей конечной целью мы видим развитие финансовой грамотности населения, воспитание духа предпринимательства, в том числе и в сфере бизнес-образования. Надеемся, что наши обучающие программы не только упростят для предпринимателей вход в профессиональную среду, но позволят снизить влияние «образовательных» практик от недобросовестных «инфоэкспертов» и обогатить образовательный рынок настоящей экспертизой, сделав его надёжным и прозрачным».
Согласно данным платформы, сейчас 65 человек проходят курс по работе Wildberries. В перспективе они могут начать оказывать услуги по бизнес-консультированию по работе на маркетплейсе, уточнили в компании.