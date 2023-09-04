«Алроса» начала строительство объектов рудника «Мир-Глубокий»

Компания «Алроса» начала строить объекты рудника «Мир-Глубокий». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Подчеркивается, что суммарный объем запасов алмазов рудника составляет 173,5 миллионов каратов.

Генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев отметил, что производительность нового рудника достигнет 2 миллионов тонн руды и 3 миллионов каратов алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.

Глава республики Айсен Николаев указал на то, что это единственный на весь мир проект подобного масштаба.

По его словам, с учетом высокого качества алмазов, которым славится трубка «Мир», они будут востребованы, «даже несмотря ни на какие санкционные ограничения».