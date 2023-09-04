Ресторатор объяснил, сможет ли McDonald's вернуться в Россию
Независимо от того, сложно или легко будет McDonald's вновь занять российский рынок, компания сможет это сделать, поскольку передавала бизнес на соответствующих условиях. Об этом в эфире НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, комментируя слова владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора о том, что американская сеть фастфуда рассчитывала вернуться в Россию, когда продавала свои рестораны.
«McDonald's сложнее будет вернуться, действительно. Так или иначе Говор будет развивать бизнес, но договор есть договор. Получается, McDonald's продавал бизнес на своих условиях, поэтому сложно или легко ему будет вернуться в Россию, но вернуть свой бизнес он точно сможет», — сказал Миронов.
Что касается российского потребителя, по словам эксперта, данная сеть фастфуда будет востребована независимо от названия.
Говор до этого отмечал, что в McDonald's не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится. По его словам, в сделке была предусмотрена опция возвращения американской сети фастфуда в Россию.