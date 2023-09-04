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Ресторатор объяснил, сможет ли McDonald's вернуться в Россию

Независимо от того, сложно или легко будет McDonald's вновь занять российский рынок, компания сможет это сделать, поскольку передавала бизнес на соответствующих условиях. Об этом в эфире НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, комментируя слова владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора о том, что американская сеть фастфуда рассчитывала вернуться в Россию, когда продавала свои рестораны.

Ресторатор объяснил, сможет ли McDonald's вернуться в Россию
© Газета.Ru

«McDonald's сложнее будет вернуться, действительно. Так или иначе Говор будет развивать бизнес, но договор есть договор. Получается, McDonald's продавал бизнес на своих условиях, поэтому сложно или легко ему будет вернуться в Россию, но вернуть свой бизнес он точно сможет», — сказал Миронов.

Что касается российского потребителя, по словам эксперта, данная сеть фастфуда будет востребована независимо от названия.

Говор до этого отмечал, что в McDonald's не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится. По его словам, в сделке была предусмотрена опция возвращения американской сети фастфуда в Россию.

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