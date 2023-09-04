Акции VK отреагировали на объявление о запуске видеоплатформы

Акции VK поднялись в цене в связи с официальным запуском платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Они подорожали на 4%, до дневного максимума в 770 руб., передают «Ведомости».

К 12:15 мск цена бумаг достигла 767,4 руб. Индекс Мосбиржи дошел до 3 260,24 пунктов (+0,89%). С начала года котировки увеличились на 75%, индекс – на 51%.

4 сентября «VK Видео» сообщила о том, что выходит из бета-версии. Социальная сеть объявила об официальном запуске.

Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.