Германия продала предназначавшиеся для «Севпотока-2» трубы

Предназначавшиеся для строительства газопровода «Северный поток-2» трубы, которые оставались на складах в Германии, проданы для сооружения другого газопровода. Об этом рассказала представитель министерства экономики ФРГ, передает РИА Новости.

На вопрос, не намерены ли власти использовать трубы для связи терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) на острове Рюген с общиной Лубмин (OAL), она объяснила, что те уже переданы.

Какая именно компания будет использовать трубы, не уточняется. Разрешение на запуск строительства OAL получил немецкий оператор газотранспортной сети Gascade. В мае стало известно, что трубы у компании Nord Stream 2 AG, обанкротившейся после отмены проекта, за 70 миллионов евро выкупило правительство Германии.

В феврале газета Welt am Sonntag утверждала, что речь идет примерно о трех тысячах труб. При этом Берлин получил одобрение США на сделку, так как стороны договорились о том, что средства не будут переданы российской стороне.