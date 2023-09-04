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Германия продала трубы для «Северного потока-2»

Предназначавшиеся для строительства газопровода «Северный поток-2» трубы, которые оставались на складах в Германии, проданы для сооружения другого газопровода. Об этом рассказала представитель министерства экономики ФРГ, передает РИА Новости.

Германия продала предназначавшиеся для «Севпотока-2» трубы
© globallookpress.com

На вопрос, не намерены ли власти использовать трубы для связи терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) на острове Рюген с общиной Лубмин (OAL), она объяснила, что те уже переданы.

Какая именно компания будет использовать трубы, не уточняется. Разрешение на запуск строительства OAL получил немецкий оператор газотранспортной сети Gascade. В мае стало известно, что трубы у компании Nord Stream 2 AG, обанкротившейся после отмены проекта, за 70 миллионов евро выкупило правительство Германии.

В феврале газета Welt am Sonntag утверждала, что речь идет примерно о трех тысячах труб. При этом Берлин получил одобрение США на сделку, так как стороны договорились о том, что средства не будут переданы российской стороне.

«Северный поток-2» был достроен два года назад, но так и не прошел сертификацию. После начала боевых действий на Украине немецкие власти остановили все процессы согласований, а в сентябре 2022 года одна из двух ниток потока была разрушена взрывом. Виновники инцидента официально не названы.

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