Германия продала трубы «Северного потока-2»
Правительство продало предназначавшиеся для «Северного потока — 2» трубы. Об этом заявила представитель министерства экономики Германии, пишет РИА Новости.
«Трубы проданы», - пояснила она, отвечая таким образом на вопрос, намерено ли правительство передавать их компаниям для использования в прокладке газопровода между Лубмином и островом Рюген.
При этом представитель министерства экономики Германии не уточнила, какой именно компании принадлежат трубы.
Ранее правительство Германии выкупило трубы, предназначавшиеся для строительства «Северного потока - 2». Ожидалось, что в начале 2024 года будет открыт Балтийский СПГ-терминал и при его строительстве будет использована бездействующая в настоящее время инфраструктура, оставшаяся от «Северного потока».
В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал разрушение газопроводов беспрецедентным и отметил, что оценить сроки их восстановления пока невозможно. В Дании, Германии и Швеции сочли взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем.