Правительство продало предназначавшиеся для «Северного потока — 2» трубы. Об этом заявила представитель министерства экономики Германии, пишет РИА Новости.

«Трубы проданы», - пояснила она, отвечая таким образом на вопрос, намерено ли правительство передавать их компаниям для использования в прокладке газопровода между Лубмином и островом Рюген.

При этом представитель министерства экономики Германии не уточнила, какой именно компании принадлежат трубы.

Ранее правительство Германии выкупило трубы, предназначавшиеся для строительства «Северного потока - 2». Ожидалось, что в начале 2024 года будет открыт Балтийский СПГ-терминал и при его строительстве будет использована бездействующая в настоящее время инфраструктура, оставшаяся от «Северного потока».