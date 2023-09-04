Россия может ускорить строительство газопровода «Сила Сибири 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность ускорить постройку газопровода «Сила Сибири 2» и дальневосточного маршрута в Китай. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Такое заявление Путин сделал во время совещания по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».

«Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2"», – заявил он.

Напомним, что газопровод «Сила Сибири 2» должен будет обеспечить поставку российского газа в Китай через территорию Монголии. Ожидается, что объём годовых поставок газопровода составит до 50 миллиардов куб. м