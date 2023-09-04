Владелец Henkel русифицировал названия товаров бренда

Новый владелец Henkel в России русифицировал названия товаров бренда. Продукция с названиями на русском языке уже появилась на полках магазинов РФ, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что изменениям подверглись только названия, дизайн упаковок бренда немецкой компании остался прежним. Теперь на полках российских магазинов продают шампуни «Шаума» и «Съесс», гель для душа «Фа», стиральный порошок «Персил», кондиционер для белья «Вернель» и средства для мытья посуды «Сомат».