Владелец Henkel русифицировал названия товаров бренда
Новый владелец Henkel в России русифицировал названия товаров бренда. Продукция с названиями на русском языке уже появилась на полках магазинов РФ, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Отмечается, что изменениям подверглись только названия, дизайн упаковок бренда немецкой компании остался прежним. Теперь на полках российских магазинов продают шампуни «Шаума» и «Съесс», гель для душа «Фа», стиральный порошок «Персил», кондиционер для белья «Вернель» и средства для мытья посуды «Сомат».
Напомним, что Henkel продал активы в России в мае 2023 года. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей.
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