СМИ: PariMatch потребовала от Киева отменить санкции

Букмекерская компания PariMatch обратилась в суд на украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина.

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Она требует отменить ограничения, наложенные на компанию Киевом за якобы связи с Россией и Белоруссией. Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Украины.

Суд назначил рассмотрение иска на 5 сентября. Компания требует отменить санкции. PariMatch объясняет, что после начала спецоперации компания прекратила сотрудничество с российскими резидентами и принимает все возможные меры для прекращения использования ее продуктов на территории России.