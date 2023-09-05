СМИ: PariMatch потребовала от Киева отменить санкции
Букмекерская компания PariMatch обратилась в суд на украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина.
Она требует отменить ограничения, наложенные на компанию Киевом за якобы связи с Россией и Белоруссией. Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Украины.
Суд назначил рассмотрение иска на 5 сентября. Компания требует отменить санкции. PariMatch объясняет, что после начала спецоперации компания прекратила сотрудничество с российскими резидентами и принимает все возможные меры для прекращения использования ее продуктов на территории России.
В марте 2023 года украинские власти ввели ограничения против ряда букмекерских контор из РФ.