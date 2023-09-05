Немецкий SAP прекратит поддержку своего ПО в России

Немецкий разработчик систем управления бизнес-процессами SAP начал уведомлять российских партнеров и клиентов о прекращении поддержки своего ПО с 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным источника журналистов, такие уведомления в России получили около 100 различных организаций, которые продолжают использовать немецкое ПО. В связи с этим некоторые из них начали передавать техподдержку своих систем местным IT-компаниям. Одной из таких организаций-преемниц является «Лаб СП», созданная бывшими сотрудниками российского подразделения SAP.

В «Лаб СП» сообщили, что полностью готовы поддержать российских клиентов SAP. В компании уверяют, что уже работают с несколькими десятками компаний, чья инфраструктура построена на базе SAP.