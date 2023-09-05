Крупные платежные сервисы Узбекистана приостановили переводы за рубеж

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Oson и Pay Way с 5 сентября приостановили осуществление зарубежных денежных переводов. Об этом сообщили их пресс-службы.

"В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию. ЦБ (Узбекистана) поручил отключить данные направления временно", - говорится в Telegram-канале Pay Way.

При этом отмечается, что сервис продолжает осуществлять платежи внутри страны, в том числе переводы между местными системами Uzcard и Humo, а также оплату коммунальных услуг и услуг связи.

"С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. Приносим извинения за причиненные неудобства. Работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время", - также сообщает Oson.

По данным местных СМИ, Центробанк страны пока не сообщил, по каким причинам поручил платежным сервисам приостановить международные денежные переводы.