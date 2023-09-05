В Минфине высказались о дополнительном налоге для ушедших компаний

«Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости. Они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог - тут нет (смысла вводить - ред.). Мы, наоборот, приветствуем инвесторов, которые хотят прийти (в РФ - ред.)», - указал Чебесков.

За введение налога для компаний, которые желают возобновить деятельность на российском рынке, выступил ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев . Он уточнил, что речь идет о «налоге за возвращение».

По словам депутата, «компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств». Налог, как уточнил он, должен быть введен, к примеру, в размере десяти процентов от половины рыночной стоимости активов, который будет выплачиваться в российский бюджет за период, когда компании юридически не было в стране.