В Минфине высказались о дополнительном налоге для ушедших компаний
Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков считает нецелесообразным вводить дополнительный налог для иностранных ушедших компаний, которые захотели вернуться в Россию. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», передает РИА Новости.
«Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости. Они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог - тут нет (смысла вводить - ред.). Мы, наоборот, приветствуем инвесторов, которые хотят прийти (в РФ - ред.)», - указал Чебесков.
По его словам, оценка по числу компаний, которые потенциально хотели бы вернуться в страну, министерством не ведется.
За введение налога для компаний, которые желают возобновить деятельность на российском рынке, выступил ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. Он уточнил, что речь идет о «налоге за возвращение».
По словам депутата, «компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств». Налог, как уточнил он, должен быть введен, к примеру, в размере десяти процентов от половины рыночной стоимости активов, который будет выплачиваться в российский бюджет за период, когда компании юридически не было в стране.