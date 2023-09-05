У пользователей крупнейшей криптовалютной биржи Binance будет возможность вывести свои средства в том случае, если она решит уйти из РФ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ответ технической поддержки биржи.

О планах биржи покинуть российский рынок сообщила ранее газета Wall Street Journal. Она сослалась на некого представителя Binance.

Весной 2022 года криптобиржа приняла решение об ограничении услуг для пользователей в РФ в соответствии с принятыми в отношении страны рестрикциями.

В ответе техподдержки говорится, что сейчас рассуждать об уходе биржи из РФ можно «лишь гипотетически».

«Подобный вариант в настоящий момент не является актуальным, тем не менее, у вас будет возможность вывести ваши средства, уважаемый пользователь», — ответила техподдержка.