Молдавия передала Румынии контроль над газотранспортной системой

Румынская компания Vestmoldtransgaz получила в управление газотранспортную систему (ГТС) Молдавии на пять лет. Соглашение об аренде было подписано с дочерней компанией «Молдовагаза» — Moldovatransgaz («Молдоватрансгаз»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства энергетики Молдавии.

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Как уточнили в ведомстве, по условиям договора, Vestmoldtransgaz также получит действующие контракты на проведение технического обслуживания молдавской ГТС. Процесс передачи прав пользования был обусловлен требованиями властей Евросоюза (ЕС).

Третий энергетический пакет подразумевает разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке. Власти Молдавии намерены создать в стране условия, соответствующие нормам европейского законодательства в энергетической сфере.

В июне 2023 года «Молдовагаз» сообщила, что не успевает в сроки завершить процесс отделения «Молдоватрансгаза» от головной компании. После этого правительство Молдавии одобрило инициативу по отзыву лицензии оператора ГТС и передачи ее активов другой компании. Соответствующий законопроект власти утвердили в первом чтении.