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РБК: на Камчатке из-за нехватки запчастей отказались от использования чешских самолетов

Эксплуатация чешских региональных самолетов L-410 завода Aircraft Industries остановлена в Камчатском крае с 1 сентября из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона и пресс-службу единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".

На Камчатке отказались от использования чешских самолетов
© РИА Новости

Представитель камчатских властей объяснил РБК, что сложности с параллельным импортом привели к этой ситуации, добавив, что остановка эксплуатации L-410 на Камчатке связана с "окончанием ресурсов" некоторых узлов и агрегатов.

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В пресс-службе "Авроры" сообщили изданию, что самолеты модели L-410 будут заменены другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия. При этом в компании отметили, что транспортная доступность населенных пунктов региона нарушена не будет.

"Однако говорить о невозможности ввоза необходимого оборудования, запчастей и агрегатов не приходится", - сообщил РБК представитель Минпромторга.

Представитель также рассказал, что использование альтернативных каналов поставок приводит к существенному усложнению логистических цепочек, увеличению сроков выполнения заказов и повышению стоимости импортируемой продукции.

Сейчас логистические издержки и цены на запчасти значительно выросли, это затрудняет техническое обслуживание L-410, пояснил изданию преcc-секретарь "Авроры" Артур Ди. Он отметил, что эксплуатация чешских самолетов на Камчатке приостановлена до разрешения вопроса поставки запчастей.

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Представитель краевых властей добавил, что правительство региона прилагает все усилия, чтобы Уральский завод гражданской авиации все-таки решил вопросы поддержания летной годности L-410, поскольку он является держателем сертификата разработчика таких самолетов.

"Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время. Срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов", - добавил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Минвостокразвития, Министерство транспорта, Росавиации и семи авиакомпаний, которые продолжают осуществлять полеты на L-410.

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