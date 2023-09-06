Wildberries готовится выйти на рынок Таджикистана
Крупнейший российский ретейлер Wildberries собирается выйти на рынок Таджикистана. Об этом сообщает Торгпредство РФ в республике.
Уточняется, что в ведомстве состоялась встреча с делегацией российской международной онлайн-платформы. Ее представители находятся с трехдневным визитом в Душанбе.
В ходе встречи представитель компании Сардор Кадыров рассказал о направлениях, с которыми маркетплейс планирует выйти на рынок республики. Он также сообщил об особенностях предлагаемых решений.
В Wildberries считают, что рынок Таджикистана имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли с точки зрения логистики, развития предпринимательства, а также роста товарооборота с российской стороной и странами Центральной Азии.
В обозримом будущем маркетплейс откроет пункты выдачи заказов (ПВЗ), отмечает ведомство. В дальнейшем компания может построить логистический центр.
Ранее основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о намерении открыть свой логистический центр в Армении. По ее словам, строительство логистического центра поможет улучшить доставку товаров и расширить их ассортимент. Кроме того, это предоставит возможности для местных предпринимателей удобно торговать с помощью Wildberries, указала Бакальчук.