Названа стоимость открытия «Крошки картошки» по франшизе

Генеральный директор сети Сергей Зайцев рассказал, во сколько обойдется открытие кафе «Крошка картошка» по франшизе. Так, по его словам, это стоит от 3 миллионов рублей за фудтрак до 7 миллионов рублей за отдельную точку с посадочными местами, передает агентство «Прайм».

Он обратил внимание на то, что фудтрак является самым прибыльным форматом. Собеседник уточнил, что «последний окупился у нас всего за 11 месяцев».

Зайцев отметил, что по остальным окупаемость чуть дольше — около 18 месяцев.

«Предел — 24 месяца, мы стремимся не идти ни в какую точку с более длительным порогом окупаемости», — добавил он.

Как стало известно, федеральная сеть кафе «Крошка картошка» собирается в период ближайших трех-пяти лет утроить количество своих заведений. Она также допускает выход на IPO.