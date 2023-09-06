GeoPost намерен продать российский бизнес доставки посылок

Французский почтовый холдинг GeoPost собирается продать свою российскую службу доставки DPD. Руководство компании обсуждает данный вопрос с несколькими крупными локальными логистическими операторами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Они отмечают, что ГК «Деловые линии» и ПЭК являются претендентами на покупку активов.

АО «ДПД Рус» - часть сети DPD Group, второй по величине службы доставки посылок в Европе. Ее владельцем является GeoPost.

DPD ведет деятельность в 35 тыс. населенных пунктов РФ и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также по 200 государствам мира.

Выручка «ДПД Рус» в 2022 году уменьшилась на 24,2% до 14,88 млрд рублей, чистая прибыль - на 91,4% до 99 млн рублей.

Весной прошлого года GeoPost проинформировала о том, что начала вести переговоры о передаче российского бизнеса DPD локальному партнеру.