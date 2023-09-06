Сингапур конфисковал свыше $90 млн со счетов в Credit Suisse и Julius Baer

Полиция Сингапура конфисковала 125 млн сингапурских долларов ($92 млн) со счетов в сингапурском отделении банка Credit Suisse и швейцарском банке Julius Baer. Как сообщило агентство Bloomberg , средства конфискованы со счетов лица, подозреваемого в отмывании денег.

По информации агентства, власти завладели 92 млн сингапурских долларов ($68 млн), принадлежавшими гражданину Турции Ванг Шуймину в Credit Suisse Singapore. Еще 33 млн сингапурских долларов ($24 млн) были конфискованы с его счета в Julius Baer.