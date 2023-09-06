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Молдавия предложила "Газпрому" списать около $700 млн задолженности

Правительство Молдавии предложило "Газпрому" списать около $700 млн, заявленных газовым холдингом в качестве задолженности "Молдовагаза". Об этом сообщило министерство энергетики республики на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Молдавия предложила «Газпрому» списать около $700 млн задолженности
© ТАСС

"Правительство Республики Молдова как акционер предлагает "Молдовагазу" выплатить "Газпрому" 153 573 000 леев (что по текущему курсу составляет около $8,6 млн) предполагаемого долга, а "Газпрому" - списать оставшуюся часть", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что "Газпром" заявил о наличии задолженности на $709 млн по состоянию на 31 марта 2022 года.

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Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил на брифинге выводы нанятых правительством зарубежных аудиторов. По его словам, они не нашли документальных подтверждений большей части долга и предложил "Молдовагазу" инициировать через арбитражный суд серию претензий финансового характера к "Газпрому". При этом Парликов согласился, что результаты аудита должны быть признаны "Газпромом" и подконтрольным ему "Молдовагазом".

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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