Молдавия предложила «Газпрому» списать около $700 млн задолженности

Правительство Молдавии предложило "Газпрому" списать около $700 млн, заявленных газовым холдингом в качестве задолженности "Молдовагаза". Об этом сообщило министерство энергетики республики на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Правительство Республики Молдова как акционер предлагает "Молдовагазу" выплатить "Газпрому" 153 573 000 леев (что по текущему курсу составляет около $8,6 млн) предполагаемого долга, а "Газпрому" - списать оставшуюся часть", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что "Газпром" заявил о наличии задолженности на $709 млн по состоянию на 31 марта 2022 года.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил на брифинге выводы нанятых правительством зарубежных аудиторов. По его словам, они не нашли документальных подтверждений большей части долга и предложил "Молдовагазу" инициировать через арбитражный суд серию претензий финансового характера к "Газпрому". При этом Парликов согласился, что результаты аудита должны быть признаны "Газпромом" и подконтрольным ему "Молдовагазом".

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".