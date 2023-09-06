"Газпром" отреагировал на заявление Молдавии по долгу за газ

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями властей Молдавии по историческому долгу за газ и намеревается отстаивать свои права. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Накануне на официальном сайте Минэнерго Молдавии был размещен пресс-релиз с результатами независимой международной экспертизы долга.

В пресс-службе отметили, что аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом».

Кроме того, уточнили в холдинге, отчет аудитора не был утвержден наблюдательным советом молдавского оператора.

Выводы аудитора, таким образом, не могут влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, констатировали в пресс-службе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сделала ряд резких высказываний по вопросу об историческом долге за газ перед российским газовым холдингом.

Глава государства заявила, в частности, что аудиторы не выявили каких-либо задолженностей по газу. Тем более, уточнила она, в размере $800 млн.