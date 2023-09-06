Захарова прокомментировала заявления Санду про долг за газ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду об отсутствии задолженности перед российской энергетической компанией «Газпром». Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.
Захарова напомнила, что «Газпром» долгие годы был для Молдавии надёжным поставщиком энергоресурсов.
«Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере», – заявила Захарова.
Она также добавила, что «Газпром» уже выразил своё категорическое несогласие с заявлением Санду.
Напомним, что ранее Майя Санду заявила, что международные аудиторы не выявили долга Молдавии перед «Газпромом».