Магазины обяжут блокировать продажу просроченных продуктов

Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому магазины будут обязаны блокировать продажу просрочки и нелегальной продукции. Об этом "РГ" рассказали в ведомстве.

В документе устанавливается перечень случаев запрета продажи нелегальных товаров (попытка продажи товара, код маркировки которого отсутствует в системе, выведен из оборота, заблокирован уполномоченным органом, не введен в оборот, код проверки которого не верифицирован, попытка продажи табачной продукции с нарушением разрешенной цены), а также товаров с истекшим сроком годности.

Проект также устанавливает порядок применения этого запрета: он будет вводиться поэтапно с учетом особенностей товарных групп и готовности технологических решений, первый этап которого может наступить уже весной 2024 года.