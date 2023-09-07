Ассортимент импортных лекарств в России сократился на 20%

За год из российских аптек ушла пятая часть импортных препаратов. Это связано с ростом востребованности у потребителей более дешёвых отечественных аналогов, сообщает РБК со ссылкой на данные DSM Group.

По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тыс. позиций. Это на 20% меньше, чем в январе—июле прошлого года — тогда россиянам было доступно 7,7 тыс. позиций.

В DSM Group отметили, что ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020 года. В частности, за пять лет он сократился почти на 36%.

Тенденцию подтверждают опрошенные изданием игроки аптечного рынка. По данным Ассоциации независимых аптек, за семь месяцев этого года продажи импортных товарных позиций сократились в упаковках на 15 16% год к году.

В числе групп препаратов, где снижение иностранного ассортимента наиболее заметно, — лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, в некоторых категориях наблюдается рост, например, в группе лекарств для лечения онкологии.