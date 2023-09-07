Ассортимент импортных лекарств в России сократился на 20%

В аналитической компании DSM Group заявили о сокращении ассортимента импортных лекарств в российских аптеках за год, передает РБК.

За основу был взят период с января 2023 года по июль. Так, показатель упал на 20,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тыс. позиций в текущем году. Годом ранее россиянам было доступно в аптечной рознице 7,7 тыс. иностранных позиций или SKU (от англ. stock keeping unit — уникальные товарные наименования).

Подчеркивается, что сокращение ассортимента иностранных лекарств наблюдается как минимум с 2020 года.

В DSM Group уточнили, что в 2019 году в аптеках было доступно 8,7 тыс. позиций, через год их количество уменьшилось до 8,4 тыс.

В общей сложности падение ассортимента за пять лет оценивается почти в 36%. Лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний находятся в группе препаратов, где снижение иностранного ассортимента наиболее заметно, указали в аналитической компании RNC Pharma.