«Тинькофф» через суд стал изымать деньги у десятков клиентов

«Тинькофф банк» выиграл не менее 20 судебных споров по делам о выгодном обмене валюты в начале 2022 года через промежуточную конвертацию, сообщает РБК. Тогда некоторые клиенты банка выгодно обменяли валюту в приложении после резкого падения рубля, а потом столкнулись со списанием полученной выгоды со стороны банка. Однако некоторые клиенты все же выигрывали такие дела, причем чаще банка: в их пользу было вынесено около 30 судебных решений. В этих случаях банк должен вернуть клиентам списанные со счетов клиентов средства, а также выплатить штраф и компенсацию морального вреда.

По словам представителя группы инвесторов Дмитрия Бутрякова, ему известно о 23 судебных актах, решение по которым было принято в пользу «Тинькофф». При этом он отмечает, что с апреля по ноябрь 2022 года решения по исковым заявлениям принимались только в пользу истцов.

«В самом начале, когда суды только пытались разобраться в предмете спора, особенно в первых инстанциях, часть решений действительно выносилась в пользу истцов, но далеко не все. Сейчас же, когда у судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов, подавляющее большинство решений выносится в пользу банка. В том числе и в первых инстанциях», — пояснил представитель «Тинькофф банка».