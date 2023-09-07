British American Tobacco продала бизнес в России

Компании British American Tobacco (BAT) удалось договориться о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Соответствующей информацией она поделилась на своем сайте.

Покупатель — консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Стороны планируют завершить сделку в течение октября. Точная ее сумма не приводится.

В заявлении организации говорится, что после завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в вышеуказанных государствах и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках.

British American Tobacco занимается производством сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройств для нагревания табака glo и стиков neo.

Все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.