British American Tobacco продала бизнес в России

Бизнес British American Tobacco в РФ будет продан местному менеджменту
Компании British American Tobacco (BAT) удалось договориться о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Соответствующей информацией она поделилась на своем сайте.
Покупатель — консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Стороны планируют завершить сделку в течение октября. Точная ее сумма не приводится.
В заявлении организации говорится, что после завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в вышеуказанных государствах и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках.
British American Tobacco занимается производством сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройств для нагревания табака glo и стиков neo.
Все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на собственную информацию сообщил, что в сентябре электронные сигареты подорожают в среднем на 30%. Как отметил канал, стоимость устройств вырастет из-за колебаний курса валют, сложностей с логистикой и ужесточением законодательного регулирования отрасли. При этом они уже подорожали на 10% по сравнению с ценами весной.