Apple купила 50-летнюю звукозаписывающую компанию

Apple сделала еще один шаг в сторону классической музыки, приобретя 50-летнюю звукозаписывающую компанию BIS Records, о чем сообщил ее основатель Роберт фон Бэр.

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Это приобретение произошло после того, как в марте Apple выпустила приложение Apple Music Classical, которое может похвастаться «крупнейшим в мире каталогом классической музыки», насчитывающим более 5 млн композиций.

BIS Records будет интегрирован в приложение Apple Music Classical и в компанию Platoon, которую Apple приобрела в 2018 году для поддержки начинающих талантов и создателей контента.