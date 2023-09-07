Против Google подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов стерлингов
Апелляционный суд Великобритании получил групповой иск против компании Google на сумму в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает Guardian.
Согласно имеющимся данным, компанию обвиняют в нарушении законов конкуренции.
«Google столкнулся с новым иском на сумму в несколько миллиардов фунтов от потребителей в Великобритании, которые обвиняют компанию в том, что она способствует росту стоимости жизни. <...> Требуемая компенсация для 65 миллионов потребителей в Великобритании старше 16 лет оценивается в 7,3 миллиарда фунтов, что составляет в среднем по 100 фунтов на человека», – сообщает источник.
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Иск был подан от лица всех пользователей Google из Великобритании. Сторона обвинения считает, что компания использовала своё лидирующее положение на рынке для завышения цен для рекламодателей, что привело к повышению цен и для потребителей. В самом же Google вину компании отрицают, а такие обвинения назвали «спекулятивными и оппортунистическими».
Ранее Google заподозрили в преднамеренном банкротстве.