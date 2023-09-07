Против Google подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов стерлингов

«Google столкнулся с новым иском на сумму в несколько миллиардов фунтов от потребителей в Великобритании, которые обвиняют компанию в том, что она способствует росту стоимости жизни. <...> Требуемая компенсация для 65 миллионов потребителей в Великобритании старше 16 лет оценивается в 7,3 миллиарда фунтов, что составляет в среднем по 100 фунтов на человека», – сообщает источник.