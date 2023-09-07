АКРА понизило кредитный рейтинг «Почти России»

«Понижение кредитного рейтинга АО «Почта России» связано с крайне слабыми финансовыми результатами за 2022 год, которые не были покрыты за счет экстраординарной поддержки со стороны государства. Кроме того, понижение рейтинга обусловлено ожиданиями АКРА, что восстановление финансовых показателей, вероятно, произойдет не ранее 2025 года», — говорится в тексте.