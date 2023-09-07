АКРА понизило кредитный рейтинг «Почти России»
АКРА понизило кредитный рейтинг и рейтинг облигаций «Почты России» до уровня «АА+» с развивающимся прогнозом. Соответствующая информация появилась на сайте агентства.
«Понижение кредитного рейтинга АО «Почта России» связано с крайне слабыми финансовыми результатами за 2022 год, которые не были покрыты за счет экстраординарной поддержки со стороны государства. Кроме того, понижение рейтинга обусловлено ожиданиями АКРА, что восстановление финансовых показателей, вероятно, произойдет не ранее 2025 года», — говорится в тексте.
В агентстве отметили, что ключевыми факторами оценки «Почты России» стали высокая степень поддержки со стороны государства, средняя рентабельность при крупном размере бизнеса, сильный бизнес-профиль, очень высокая долговая нагрузка при среднем уровне обслуживания долга и сильная ликвидность при слабом денежном потоке.