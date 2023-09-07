Bloomberg: акции Apple пережили самое мощное падение за месяц

Акции Apple рухнули на 3,6% (до $182,9 за штуку) вскоре после того, как СМИ сообщили, что власти Китая запретили госслужащим использовать iPhone. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным Bloomberg, падение стоимости ценных бумаг, зафиксированное 7 сентября 2023 года, стало самым сильным, начиная с августа. До этого, отмечает издание, с начала года акции Apple выросли на 46%.

Котировки Apple сильно привязаны к событиям в Китае, поскольку этот рынок является для корпорации самым приоритетным. По данным Bloomberg, iPhone регулярно входят в рейтинги самых распространенных смартфонов, как среди частных пользователей, так и среди госслужащих КНР.

Журналисты считают, что запрет на использование iPhone в госорганизациях Китая нельзя назвать неожиданным. Секретные службы этой страны уже давно не одобряют использование иностранной техники своими сотрудниками. К тому же Пекин уже не первый год разворачивает в Китае кампанию по снижению зависимости от американских технологий.