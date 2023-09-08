На борту самолетов «Победы» появятся еда и развлечения

Лоукостер «Победа» собирается увеличить заработок от допуслуг. Так, в 2024 году авиакомпания планирует продавать пассажирам снеки на борту, а также обеспечить их развлекательным контентом, сообщает РБК со ссылкой на главу компании Дмитрия Тыщука.

Продажа еды на борту ожидается на всех рейсах лоукостера.

«Это будет упакованная продукция длительного хранения, которая максимально нас избавит от необходимости собирать отходы», — отметил Тыщук, уточнив, что пассажирам предложат снеки, закуски и напитки.

При этом в ассортименте не будет алкоголя.

Что касается системы развлечения, то контент будет раздаваться на персональные гаджеты пассажиров, по аналогии с «Аэрофлотом».

По словам топ-менеджера, внедрение дополнительных платных сервисов для пассажиров принесёт «Победе» дополнительные доходы. Сейчас на дополнительные услуги приходится 10 15% от общей выручки «Победы».