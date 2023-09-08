$98.20+0.35105.28+0.20

На борту самолётов «Победы» появится еда и развлечения

Лоукостер «Победа» собирается увеличить заработок от допуслуг. Так, в 2024 году авиакомпания планирует продавать пассажирам снеки на борту, а также обеспечить их развлекательным контентом, сообщает РБК со ссылкой на главу компании Дмитрия Тыщука.

На борту самолетов «Победы» появятся еда и развлечения
© РИА Новости

Продажа еды на борту ожидается на всех рейсах лоукостера.

«Это будет упакованная продукция длительного хранения, которая максимально нас избавит от необходимости собирать отходы», — отметил Тыщук, уточнив, что пассажирам предложат снеки, закуски и напитки.

При этом в ассортименте не будет алкоголя.

Что касается системы развлечения, то контент будет раздаваться на персональные гаджеты пассажиров, по аналогии с «Аэрофлотом».

По словам топ-менеджера, внедрение дополнительных платных сервисов для пассажиров принесёт «Победе» дополнительные доходы. Сейчас на дополнительные услуги приходится 10 15% от общей выручки «Победы».

Ранее «Победа» начала продавать пассажирам питание у выхода на посадку. Тыщук отметил, что такая услуга пользуется спросом.

2