Банки попросили отложить переход на отечественное ПО

Ряд крупных российских кредитных организаций на совещании с Центробанком попросил регулятор отложить на два года вступление в силу требований о переходе на отечественное программное обеспечение (ПО) субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом со ссылкой на документы встречи и собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, среди присутствовавших на совещании были представители РСХБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, ВТБ и «Дом.РФ». По указу президента России Владимира Путина от 30 марта 2022 года, прекратить использование иностранного софта такие организации (в их число помимо банков попадают также операторы связи) должны будут с 1 января 2025 года. С 31 марта 2022 года этот же документ запретил субъектам КИИ проводить госзакупки зарубежного ПО.

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Как заявил источник издания, российские автоматизированные банковские системы (АБС) сейчас приспособлены для работы с иностранным софтом, в частности, с системой управления базами данных (СУБД) от Oracle. Адаптация же под российские аналоги, например, Postgres, потребует внушительных инвестиций и займет длительное время, объяснили они. Именно для разработки ПО для работы с отечественными СУБД требуется отсрочка вступления в силу указа.

При этом источник «Ъ» на российском IT-рынке сообщил, что банки рассматривают и другой способ решения проблемы. В частности, они обсуждают вариант учреждения консорциума, который за несколько лет создаст новую АБС для работы с российскими СУБД. В одном из банков заявили, что такая идея появилась около полугода назад, а ее инициатором стал ВТБ — «банк сначала планировал самостоятельно разработать АБС, но потом там осознали, что проект слишком масштабный и дорогой».

Глава QA-отдела SimbirSoft Екатерина Подаруева подтвердила, что создание АБС — «сложный процесс, требующий высокой технической экспертизы». Она отметила, что консорциум должен обладать высоким уровнем знаний и ресурсов для реализации своего плана. При этом директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов назвал такую идею банков «опасным путем», поскольку у кредитных организаций нет опыта и экспертизы в разработке сложных системных продуктов.