Германия продлит внешнее управление активами «Роснефти»

Внешнее управление Федерального сетевого агентства Германии, под которое в 2022 году были переданы активы компании "Роснефть" в республике, будет продлено на полгода. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.