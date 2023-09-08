В России запустили сервис по обратному выкупу золота

Пресс-служба ВТБ объявила о запуске для состоятельных клиентов сервиса по обратному выкупу золота. У инвесторов появится возмодность реализовать физические слитки в случае, если приобрели их и оставили на хранении в ВТБ, передает агентство «Прайм».

Уточняется, что цена золота рассчитывается по котировкам банка на момент сделки в рублях.

Сейчас портфель золотых слитков, оставленных на хранении в ВТБ, составляет более 66 миллиардов рублей. С января текущего года его объем возрос на 40%.

В общей сложности с начала продаж инвестиционного золота в марте 2022 года банку удалось реализовать слитков общей массой 48,2 тонны.

В сравнении с началом января продажи в августе увеличились в 1,5 раза. Средний объем сделки составил 16 килограммов.