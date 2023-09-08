Еще один топ-менеджер криптобиржи FTX признался в махинациях

Еще один бывший руководитель обанкротившейся криптобиржи FTX - Райан Саламе - признал себя виновным по делу о махинациях и нарушениях при финансировании политиков. Об этом сообщает CNN.

Саламе согласился выплатить 1,5 миллиарда долларов. Ранее вину признали его коллеги Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг и Нишад Сингх.

Саламе занимал пост исполнительного директора FTX и был старшим помощником соучредителя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, который предстанет перед судом 2 октября по многочисленным обвинениям в махинациях и заговоре. Бэнкман-Фрид вину не признал.

Саламе признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, а также по одному пункту обвинения в заговоре с целью внесения незаконных политических пожертвований и обмана Федеральной избирательной комиссии. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Саламе непублично перечислил кандидатам от Республиканской партии около 24 миллионов долларов, став одним из крупнейших индивидуальных спонсоров партии, а Бэнкман-Фрид открыто совершал пожертвования в пользу демократов.

Прокуроры заявили, что Саламе согласился продвигать интересы FTX посредством незаконной кампании политического влияния.