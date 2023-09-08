Network Rail оштрафовали на $8,4 млн из-за ж/ д катастрофы в Шотландии

Британская компания Network Rail, обслуживающая большую часть железных дорог страны, оштрафована на £6,7 млн ($8,4 млн) по делу о катастрофе, произошедшей в августе 2020 года в Шотландии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Три года назад в результате схода пассажирского поезда с рельсов в округе Абердиншир три человека погибли на месте - машинист, контролер и пассажир. Позже следствие установило, что катастрофа поезда, следовавшего из Абердина в Глазго, произошла из-за оползней, вызванных ливнем, прошедшим за день до этого.

Network Rail признала, что не приняла необходимых мер, которые могли бы позволить избежать катастрофы. Так, она признала, что дренажная система в месте оползня была сделана с нарушениями, а также то, что не распространила рекомендацию машинистам снижать скорость в этом месте после проливных дождей.