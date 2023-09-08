СМИ: Россельхозбанк может получить доступ к SWIFT в течение 30 дней

Международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к своей системе платежей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову от 28 августа, которое оказалось в распоряжении агентства.

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— В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций, — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что транзакции будут осуществляться с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг. Также в тексте письма Гуттериш изложил четыре метода, согласно которым ООН смогут улучшить экспорт зерна и удобрений. Кроме того, в методах указаны способы убеждения Москвы вернуться к соглашению, которое бы позволило экспортировать украинское зерно через Черное море, передает агентство.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 сентября выступила с заявлением, что «новые» предложения по возобновлению зерновой сделки оказались невыполненными старыми договоренностями.