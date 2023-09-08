Стало известно о возможных сроках подключения «дочки» РСХБ к SWIFT

«Дочка» РСХБ может быт подключена к SWIFT в течение 30 дней
Международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить «дочку» Россельхозбанка (РСХБ) к своей системе, пишет агентство Reuters, цитируя конфиденциальное письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа.
«В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями», — приводятся в публикации выдержки из письма.
До этого сообщалось, что переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ЕС и ООН соответственно на полях саммита «Большой двадцатки» и Генассамблеи.
6 сентября в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.