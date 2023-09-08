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«Дочка» РСХБ может быт подключена к SWIFT в течение 30 дней

Международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить «дочку» Россельхозбанка (РСХБ) к своей системе, пишет агентство Reuters, цитируя конфиденциальное письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа.

Стало известно о возможных сроках подключения «дочки» РСХБ к SWIFT
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«В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями», — приводятся в публикации выдержки из письма.

ООН предложила переподключить РСХБ к SWIFT в рамках зерновой сделки

До этого сообщалось, что переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ЕС и ООН соответственно на полях саммита «Большой двадцатки» и Генассамблеи.

6 сентября в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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