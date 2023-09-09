Суд в США обязал Аргентину выплатить $16 млрд за национализацию компании YPF

Суд южного округа Нью-Йорка в пятницу предписал Аргентине выплатить компенсацию за национализацию нефтегазовой компании YPF. Как сообщила газета La Nacion, размер выплаты может достигнуть $16 млрд.

Как пишет издание, судья Лоретта Преска отклонила все аргументы представителей Аргентины и определила максимально невыгодные для страны параметры расчета компенсации фонду Burford Capital. В постановлении не указана точная сумма, но по получившейся формуле выплата достигает $16 млрд.

Пресс-секретарь администрации президента Аргентины Габриэла Серрути сообщила, что правительство подаст апелляцию на решение суда.

"Мы продолжим защищать наш энергетический суверенитет и нашу государственную компанию YPF от фондов-стервятников", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).